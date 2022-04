Washington (Usa), 1 apr. (LaPresse/AP) – I Centri per il controllo delle malattie degli Usa hanno annunciato la revoca della limitazione alla migrazione al confine tra Stati Uniti e Messico per prevenire la diffusione del Covid-19. La misura era entrata in vigore sotto il presidente Donald Trump nel marzo 2020. La norma, nota come Titolo 42, dal nome di una legge sulla salute pubblica del 1944 per prevenire le malattie trasmissibili, terminerà sulla carta l’1 aprile, ma non entrerà in vigore fino alla fine del 23 maggio, per consentire ai funzionari di frontiera di prepararsi. Si prevede un aumento del numero di migranti che arriveranno al confine tra Stati Uniti e Messico.

