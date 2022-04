Milano, 1 apr. (LaPresse) – “Il tasso di occupazione in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente al 15,2% e al 4,7%, quindi c’è ancora una tendenza all’aumento, soprattutto per quanto riguarda i posti di area medica”. Lo dice Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione del Ministero della Salute.

