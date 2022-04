Milano, 1 apr. (LaPresse) – Salgono i tassi di occupazione in intensiva e in reparto. Secondo il monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 31 marzo) vs 4,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 31 marzo) vs il 13,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 marzo).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata