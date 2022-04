Milano, 1 apr. (LaPresse) – La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (14% vs 15% la scorsa settimana). È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità. È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37% vs 37%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% vs 49%).

