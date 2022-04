Milano, 1 apr. (LaPresse) – I minori in povertà assoluta in Italia sono 1 milione 337mila, dato che significa che al 13,5% del totale dei minori in Italia non viene assicurato il soddisfacimento dei bisogni essenziali di sopravvivenza. È quanto emerge dal Rapporto povertà 2021 della Caritas che sottolinea la gravità della situazione per i più piccoli, tenendo conto che nel 2005 la quota di minori in povertà assoluta arrivava al 3,9%.

