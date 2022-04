Milano, 1 apr. (LaPresse) – Nel 2020 il 28,8% delle famiglie italiane ha dichiarato di avere subito un peggioramento della propria condizione economica rispetto all’anno precedente (nel 2019 la percentuale era del 25,8%). È quanto emerge dal Rapporto povertà 2021 della Caritas che sottolinea come l’effetto della pandemia sul trend degli indicatori di sviluppo integrale “appare in modo ancora più chiaro se si tiene conto del fatto che negli ultimi 10 anni si era registrato un miglioramento complessivo degli indici pari al 60,5% contro il 20,5% di quelli in peggioramento”.

