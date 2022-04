Roma, 1 apr. (LaPresse) – “Le famiglie italiane hanno già ridotto drasticamente i consumi per turismo e cultura a causa della pandemia. E proprio turismo e cultura risentiranno di più degli effetti del conflitto in Ucraina e del caro energia. Occorre un’operazione fiducia per le imprese attraverso l’aumento dei fondi emergenziali e la proroga delle moratorie bancarie e fiscali. Ma occorre farlo subito perché il sistema imprenditoriale non può reggere una situazione di crisi continua”. Questo il commento del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sugli effetti della guerra e del caro energia sulle imprese del turismo e della cultura.

