Torino, 1 apr. (LaPresse) – “Le difficoltà hanno evidenziato la debolezza strutturale del calcio, in Italia e in Europa. Andrea Agnelli, il Presidente della Juventus, ha quindi sostenuto le ragioni per una riforma strutturale e della governance del settore, con l’obiettivo di renderlo più equo e sostenibile per tutti coloro che amano questo sport”. E’ quanto si legge in un passaggio della lettera di John Elkann, presidente di Exor, agli azionisti.

