Washington (Usa), 1 apr. (LaPresse/AP) – Il New Yorker ha pubblicato un video che mostra un uomo statunitense, Mark Frerichs, che è stato rapito in Afghanistan due anni fa. Nel video, Frerichs chiede di essere rilasciato in modo da poter ricongiungersi con la sua famiglia.

