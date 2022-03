Roma, 31 mar. (LaPresse) – “C’è un problema prima di tutto, prima di prendere decisioni sugli investimenti, bisogna superare l’attuale sistema di decisioni nazionali, serve prima di tutto un coordinamento. Se siamo seri su questo punto della difesa europea bisogna fare subito un coordinamento e capire chi, quanto, come e per cosa si spende. Non è uno sforzo impossibile. Bisogna chiedere alla Commissione che lo faccia, bisogna partire da lì. Se non siamo seri è meglio che non ne parliamo più perchè è un obiettivo talmente esistenziale per l’Europa che non deve essere preso alla leggera”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza nella sede della stampa estera.

