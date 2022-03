Bruxelles, 31 mar. (LaPresse) – “Se la Cina iniziasse a fornire attivamente supporto militare alla Russia e iniziasse ad aggirare le sanzioni o fornire aiuto per aggirare le sanzioni, non sarà più neutrale. Non è una questione di linea rossa, non c’è nessuna ambiguità su questo”. Lo ha detto un alto funzionario Ue in vista del summit Ue-Cina di domani. “Quindi penso che cercheremo rassicurazioni che la Cina non abbia intenzione di fornire un’ancora di salvezza economica o altro supporto concreto alla Russia, o al contrario, un segno o una dimostrazione della determinazione positiva della Cina per aiutare a fermare questo conflitto”, ha aggiunto la fonte, rimarcando che “anche la Cina ha un interesse particolare nel vedere rispettati alcuni dei principi dell’ordine internazionale basato su regole, come il rispetto dell’integrità territoriale, e penso che questi saranno probabilmente i punti di discussione che la presidente von der Leyen illustrerà”.

