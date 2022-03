Kiev (Ucraina), 31 mar. (LaPresse) – “Ho ringraziato gli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 1 miliardo di dollari e ulteriori 500 milioni di dollari a sostegno del bilancio diretto. E ho sottolineato che in questo momento è un punto di svolta”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi alla telefonata avuta con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La conversazione è stata “molto dettagliata” ed “è durata un’ora”, ha spiegato. “Ho detto al presidente Biden di cosa ha bisogno l’Ucraina. Sono stato il più sincero possibile con lui. Il sostegno degli Stati Uniti è vitale per noi. E ora è particolarmente importante dare una mano all’Ucraina, per mostrare tutto il potere del mondo democratico”, ha aggiunto Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata