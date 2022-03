Kiev (Ucraina), 31 mar. (LaPresse) – “C’è chi lavora insieme a tutti per difendere lo Stato, in modo che l’Ucraina possa guadagnare il suo futuro. Apprezziamo il lavoro di ciascuna di queste persone. E c’è chi perde tempo e lavora solo per restare in carica. Oggi ho firmato il primo decreto per richiamare una persona simile. L’ambasciatore ucraino in Marocco. E’ stato richiamato anche l’ambasciatore in Georgia”. Lo ha dichiarato in un video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Con tutto il rispetto: se non ci sono armi, sanzioni, restrizioni per gli affari russi, cercatevi un altro lavoro”, ha spiegato. “La prima linea diplomatica è una delle principali linee del fronte. E tutti lì devono lavorare nel modo più efficiente possibile per vincere e aiutare l’esercito. Ciascuno in prima linea diplomatica deve lavorare proprio come ciascuno dei nostri difensori sul campo di battaglia”, ha aggiunto.

