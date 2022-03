Washington (Usa), 31 mar. (LaPresse) – “Ovviamente vogliamo che la sovranità dell’Ucraina venga rispettata. Vogliamo che questa guerra finisca. Non avrebbe mai dovuto iniziare. Vogliamo fare tutto il possibile per assicurarci che l’Ucraina vinca”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, intervistato da FoxNews. “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a difendersi e questa è una guerra, francamente, che non avrebbe mai dovuto iniziare”, ha spiegato. “Ovviamente vogliamo che finisca e vogliamo che la sovranità dell’Ucraina, tutta la sua sovranità, i suoi confini come erano prima della fine di febbraio, siano rispettati”, ha aggiunto.

