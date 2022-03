Milano, 31 mar. (LaPresse) – “L’Europa ha scelto di non giocare la partita della mediazione diplomatica. Le immagini di Erdogan a Istanbul hanno fatto il giro del mondo, ci hanno provato il premier israeliano Bennett e i cinesi. L’obiettivo è la pace. Questa situazione è un problema che ci porteremo dietro per anni: c’è un problema di energia, ma c’è un problema di cibo”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ‘L’aria che tira’ su La7. “Dal male – ha sottolineato – cerchiamo di trarre il bene. Di solito l’Europa incrementa la sua presenza nei momenti di crisi. L’abbiamo visto con il Covid, deve succedere anche adesso” con la guerra in Ucraina. “Non possiamo avere un’Europa che non tocca palla nelle grandi sfide. Non c’è dubbio che serva l’esercito europeo, ma c’è anche la tecnologia. L’Europa questa partita la gioca o no? L’Italia da sola non ce la fa, è finita l’epoca delle barriere nazionali. Sta accadendo un grande cambiamento epocale, bisogna essere intelligenti e saggi in questa fase”, ha concluso Renzi.

