Milano, 31 mar. (LaPresse) – Per quanto riguarda la vicenda delle spese militari, “Giuseppe Conte sta facendo un gioco cinico e squallido sulla pelle degli italiani utilizzando strumentalmente le bombe in Ucraina”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ‘L’aria che tira’ su La7. “Conte – ha aggiunto – è il premier che ha aumentato la spesa militare più di tutti gli altri. Di che cosa stiamo parlando? È la meschinità della politica: i bambini muoiono, ci sono temi enormi di grande impatto e il M5S segue i sondaggi. Se Conte ha delle idee, ammesso che le abbia, con lui mi confronto. Lo fa per tirare su quella percentualina? A me questo modo di procedere fa impressione per non dire altro. Non si può fare politica inseguendo i sondaggi e senza le idee”. Secondo Renzi, “Il Pd è stato molto serio su questa vicenda”. Il dialogo tra Conte e Letta? È un problema che riguarda Letta”. A proposito dei Cinquestelle – ha concluso – “questo è il canto di un cigno che diventa brutto anatroccolo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata