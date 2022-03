Roma, 31 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito della possibilità di una nuova ondata migratoria dai paesi in via di sviluppo verso l’Europa. “Alla crisi alimentare ne seguirà un’altra, inevitabilmente, un’altra ondata migratoria, anche e soprattutto verso i paesi europei”, ha detto Putin parlando a una riunione per sostenere l’industria aeronautica.

