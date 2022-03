Roma, 31 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito della minaccia di una de-industrializzazione su larga scala e della perdita di milioni di posti di lavoro in Europa sullo sfondo degli attuali eventi mondiali. “I mercati globali sono in calo e il valore delle azioni delle società del complesso militare-industriale americano sta solo crescendo. Il capitale sta fluendo verso gli Stati Uniti, privando altre regioni del mondo di risorse per lo sviluppo”, ha detto Putin in una riunione per sostenere l’industria aeronautica, l’Europa, rischia una “de-industrializzazione su larga scala e la perdita di milioni di posti di lavoro”, ha aggiunto Putin.

