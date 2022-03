Washington (Usa), 31 mar. (LaPresse) – Per il Pentagono non è chiaro se il convoglio di veicoli militari russi diretto verso Kiev, arrivato ad estendersi per circa 40 miglia, “esiste ancora”. “Non hanno mai veramente portato a termine la loro missione”, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby.

