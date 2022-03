Torino, 31 mar. (LaPresse) – “Con nostro rammarico – e, in effetti, questo probabilmente causa anche la nostra preoccupazione – si scopre che né il Dipartimento di Stato né il Pentagono hanno informazioni reali su ciò che stia accadendo al Cremlino. E semplicemente non capiscono cosa stia succedendo al Cremlino. Non capiscono il Cremlino, il presidente Putin, non capiscono il meccanismo decisionale e non capiscono lo stile del nostro lavoro” e “questo è motivo di preoccupazione” poiché porta a decisioni errate e avventate “che hanno conseguenze molto negative”. Così il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. A Peskov è stato chiesto di commentare la dichiarazione del segretario di Stato americano Anthony Blinken secondo cui tra i consiglieri del presidente della Federazione russa non ci sarebbe nessuno che gli dice la verità, così come le parole della direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca secondo cui Washington ha informazioni che Putin presumibilmente si considera fuorviato dall’esercito russo.

