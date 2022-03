Roma, 31 mar. (LaPresse) – Il pagamento del gas russo con conversione in rubli attraverso Gazprombank è una delle opzioni che viene considerata per tutti i paesi ostili, e non solo per la Germania. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

