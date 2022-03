Torino, 31 mar. (LaPresse) – “Vorrei ricordare alla Russia la dichiarazione del vertice del G7: non accetteremo in nessun caso di pagare le consegne di gas in una valuta diversa da quella contrattualmente concordata”. Così il ministro dell’Economia francese Bruno La Maire, in conferenza stampa a Berlino con il suo omologo Robert Habeck, citato dai media tedeschi.

