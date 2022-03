Bologna, 31 mar. (LaPresse) “In questo momento è stato calcolato che 6 milioni e mezzo di adulti e 2 milioni di minori sfollati in Ucraina. Persone che hanno abbandonato la loro città e si sono trasferiti in altre aree del Paese. È certo, però, che se la guerra dovesse continuare, queste persone potrebbero arrivare in Europa e nel nostro Paese e ci dobbiamo preparare a questa evenienza”. A dirlo è il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante la conferenza stampa sull’emergenza ucraina in Emilia Romagna, organizzata a Bologna. “Quello che dobbiamo evitare – ha proseguito – sono le cicostanze incontrollabili che potrebbero andare a danno degli ucraini. Stiamo collaborando a stretto giro con i prefetti per costituire Cas anche in deroga alle regole ordinarie. Però gli spazi proposti devono avere requisiti mimini, altrimenti non rientrano nel circuito dell’accoglienza”.

