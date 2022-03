Roma, 31 mar. (LaPresse) – La vicepremier dell’Ucraina Iryna Vereshchuk ha affermato che è stato aperto un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia e che sono in arrivo 45 bus per evacuare i civili. “Questa notte abbiamo ricevuto un messaggio dalla Croce rossa internazionale che la Russia aveva confermato la sua disponibilità ad aprire l’accesso per un convoglio umanitario a Mariupol con transito attraverso Berdyansk”, ha detto la vicepremier, citata dai media ucraini.

