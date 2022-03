Torino, 31 mar. (LaPresse) – “L’ultimo pacchetto di sanzioni non deve, non dovrebbe essere, l’ultimo”. Così il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck con il suo omologo francese Bruno La Maire, in conferenza stampa a Berlino, citato dai media tedeschi. “Abbiamo anche parlato di quali altre sanzioni potrebbero impedire a Putin di continuare la guerra barbara”, ha aggiunto.

