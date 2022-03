Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Se Putin ha cambiato atteggiamento da quando è iniziata la guerra? La risposta è complessa. Credo di aver notato un cambiamento, ma allo stesso tempo sono molto cauto nell’interpretare questi segni perché è una situazione in evoluzione. Noi ci siamo sentiti molto tempo fa, una settimana prima dell’inizio della guerra, e credo di aver notato un cambiamento nel tono, ma non potrei dire esattamente se è vero. In una telefonata di 40 minuti è un po’ difficile capire il carattere”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza nella sede della stampa estera.

