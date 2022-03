Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Germania e Italia, insieme ad altri paesi che sono importatori di gas, petrolio, carbone grano, stanno finanziando la guerra. Non c’è alcun dubbio”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza nella sede della stampa estera. “Per questo l’Italia nel Consiglio europeo ha spinto così tanto, insieme ad altri paesi, verso l’attuazione di un price cap al prezzo del gas. Non c’è nessun motivo perché il gas sia così alto per gli europei”, aggiunge.

