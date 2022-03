Roma, 31 mar. (LaPresse) – “L’aspetto positivo è che l’Italia è richiesta come garante sia dall’Ucraina sia dalla Russia”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza nella sede della stampa estera. “Il contenuto esatto di queste garanzie è ancora presto per definirlo perché dipenderà evidentemente dal risultato dei negoziati tra Russia e Ucraina. Essenzialmente credo saranno garanzie” che prevedono “che le clausole negoziate siano attuate. Quindi la pace, il tipo di neutralità che l’Ucraina avrà, lo status delle regioni e via dicendo. Dipenderà dal contenuto dei negoziati”.

