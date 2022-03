Washington (Usa), 31 mar. (LaPresse) – Gli Usa sono uniti agli stati membri dell’Unione Europea che si rifiutano di pagare in rubli le forniture di gas russe. Lo ha dichiarato la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield. “Il cancelliere tedesco Scholz è stato molto chiaro sul fatto che i contratti esistono così come esistono e non ci saranno cambiamenti”, ha spiegato.

