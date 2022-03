Roma, 31 mar. (LaPresse) – La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) prevede un calo del Pil in Russia del 10% entro la fine del 2022 a seguito dell’attacco in Ucraina e una crescita zero nel 2023. Per quanto riguarda invece l’economia dell’Ucraina, la Banca prevede una contrazione del 20% quest’anno. Allo stesso tempo, in caso di fine anticipata del conflitto e di avvio di un ripristino attivo delle infrastrutture il prossimo anno, la crescita economica del paese, secondo le stime della banca, dovrebbe essere del 23%.

