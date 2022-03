L’Aquila, 31 mar. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta il bimbo di 9 mesi investito 6 giorni fa, con la nonna 62enne, a Pagliare frazione di Morro D’Oro, in provincia di Teramo. Venerdì mattina, l’anziana stava attraversando la strada con il piccolo nel passeggino a pochi metri da casa, vicino le strisce pedonali, ma i due sono stati travolti da un suv guidato da un 89enne, risultato negativo all’acol test, ora iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi. Giunti sul posto dell’incidente i soccorritori hanno praticato sul piccolo un massaggio cardiaco, quando il cuore del neonato ha ricominciato a battere il piccolo è stato trasportato, con l’ambulanza del 118, nell’ospedale di Teramo, per un grave trauma cranio commotivo emorragico. Nel primo pomeriggio di venerdì il piccolo è stato trasportato al ‘Bambino Gesù’ di Roma. Dall’ospedale pediatrico capitolino poco fa hanno confermato la notizia del decesso del piccolo. Sull’incidente è stato aperto un fascicolo d’inchiesta dal sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Teramo, Andrea De Feis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata