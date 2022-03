Roma, 31 mar. (LaPresse) – Monica De Virgiliis presidente e Stefano Venier ad. E’ l’indicazione di Cdp per Snam, di cui possiede il 31,35% tramite Cdp Reti, arrivata nel corso del Consiglio di Amministrazione che oggi ha approvato le liste di candidati in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società. Gli altri nomi in lista sono Qinjing Shen, Massimo Bergami, Augusta Iannini, Alessandro Tonetti, Francesca Fonzi. “Sarà inoltre presentata, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza, la proposta di nominare Monica De Virgiliis quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam”, si legge in una nota. Nella lista di candidati alla carica di sindaco i sindaci effettivi sono Gianfranco Chinellato e Ines Gandini, sindaci supplenti Maria Gimigliano e Federico Sambolino.

