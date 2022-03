Torino, 31 mar. (LaPresse) – “E’ impossibile che l’Italia venga ripescata per il Mondiale in Qatar”. Lo ha detto Evelina Christtilin, membro aggiuntivo Uefa nel Consiglio Fifa, a ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio 1 Rai. “E’ un ‘wishful thinking’, non c’è possibilità – ha aggiunto in merito a una possibile esclusione dell’Iran a causa del mancato ingresso delle donne allo stadio nella sfida contro il Libano – Nei consigli Fifa di ieri e oggi non se n’è parlato, comunque se dovesse accadere entrerebbe una squadra asiatica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata