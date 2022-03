Palermo, 31 mar. (LaPresse) – Questa notte il forte vento che ha sferzato Palermo con raffiche fino a 120 km/h, ha causato il crollo di una parte di una palazzina abbandonata nel quartiere Borgo Vecchio. Una parete del rudere, già pericolante, si è sbriciolata cadendo in via Ximenes. I vigili del fuoco per tutta la notte hanno scavato fra le macerie per escludere che qualcuno sia rimasto travolto dal crollo. Fortunatamente da quanto si apprende la palazzina era disabitata da tempo e solo il piano terra era adibito a magazzino. Non ci sarebbero dunque persone sotto le macerie.

