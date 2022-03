Los Angeles (California, Usa), 31 mar. (LaPresse/AP) – L’Academy ha detto che a Will Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia degli Oscar dopo aver colpito Chris Rock. L’attore però si è rifiutato di farlo. I vertici dell’Academy si sono riuniti per avviare procedimenti disciplinari contro Smith per violazione degli standard di condotta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata