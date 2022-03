Milano, 31 mar. (LaPresse) – “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita”. Così, in un post si Instagram, Fedez ringrazia medici e infermieri che lo hanno assistito al San Raffaele di Milano, per l’intervento subito. Il cantante pubblica una foto nella stanza d’ospedale abbracciato alla moglie, Chiara Ferragni, e insieme con tutta l’equipe medica. “Grazie al Prof. Falconi – scrive – e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”.

