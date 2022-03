Roma, 31 mar. (LaPresse) – Tre palestinesi sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con le forze di difesa israeliane (Idf) questa mattina nel campo profughi di Jenin. Lo riferisce il Times of Israel. Il ministero della Salute palestinese ha confermato la morte di almeno due persone di 17 e 23 anni e il ferimento di altre. Le Forze di Difesa Israeliane hanno affermato che i soldati e le forze di polizia di frontiera stavano conducendo un operazione nel campo profughi per arrestare dei ricercati in relazione all’attacco terroristico di Bnei Brak.

