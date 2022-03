Roma, 31 mar. (LaPresse) – Benedetta Navarra presidente, Paolo Gallo ancora Ad: è l’indicazione di Cdp per il rinnovo dei vertici di Italgas, come emerge dalle liste approvate nel corso del cda di oggi. Gli altri nomi di Cdp, che detiene il 26,01% di Italgas attraverso Cdp Reti, sono Qinjing Shen, Maria Sferruzza, Manuela Sabbatini, Claudio De Marco, Lorenzo Parola, Antonella Guglielmetti, Maurizio Santacroce. La lista di candidati alla carica di sindaco vede come sindaci effettivi Paola Maria Maiorana e Maurizio Di Marcotullio , e supplenti Stefano Fiorini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata