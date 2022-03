Roma, 31 mar. (LaPresse) – Dopo il malfunzionamento del portale di Sogei l’Agenzia delle Entrate “comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti” per cui “i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con l’apposito provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia”. E’ quanto si legge in una nota dell’Agenzia.

