Roma, 31 mar. (LaPresse) – “L’inflazione sta aumentando per l’aumento dei prezzi di tutte le materie prime, in particolare quelli delle materie prime alimentari. In più c’è scarsa disponibilità di alcune materie prime che produce ulteriori aumenti. Sull’energia l’Italia è intervenuta per aiutare le famiglie con uno stanziamento significativo di 20 miliardi nell’arco di 8-9 mesi. E faremo quanto è necessario. Ma il sostegno a carico del bilancio e del debito pubblico ha significato se l’aumento è temporaneo, se è permanente occorrono risposte strutturali”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza nella sede della stampa estera.

