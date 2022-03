Roma, 31 mar. (LaPresse) – “L’ultimo provvedimento del Governo sul caro-bollette non è sufficiente. Cercheremo di capire dal Def che programmi economico-finanziari presentano per le difficoltà economiche e sociali” e “poi un attimo dopo come ritiene di finanziare gli investimenti militari”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in diretta su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata