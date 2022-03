Roma, 31 mar. (LaPresse) – Come da lui stesso annunciato, il presidente della Commissione esteri di Palazzo Madama, il senatore M5S Vito Petrocelli, ha votato no alla fiducia sul Dl Ucraina, in dissenso rispetto al suo gruppo. Questo, secondo le regole interne del Movimento, lo pone a rischio espulsione dal partito.

