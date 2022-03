Roma, 31 mar. (LaPresse) – Su 249 partecipanti al voto sul Dl Ucraina in Senato, nessuno dei quali astenuto, gli assenti ingiustificati sono 25. È quanto risulta dal resoconto della votazione a Palazzo Madama. Sono risultati assenti ingiustificati, non in missione o in congedo, 3 senatori del Movimento 5 Stelle (mentre 8 sono in missione o congedo), 5 della Lega (10 invece in missione o congedo), 5 di Forza Italia (12 in missione o congedo). Nessuna assenza per il Pd (3 i senatori in missione o congedo), mentre Fdi ha visto assenti solo 3 senatori su 21, di cui due in missione. Nessuna assenza nemmeno tra le fila Iv (4 in missione o congedo). A quanto risulta dai tabulati della votazione, tra i pentastellati risultano assenti ‘non giustificati’ Alberto Airola, Gianluca Ferrara e Daniele Pesco. Tra i leghisti non compaiono in Aula Luigi Augussori, Armando Siri, Alberto Bagnai, Francesco Mollame, Valeria Sudano. Tra le fila di Forza Italia assente la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che di solito non vota, il capogruppo Anna Maria Bernini, in malattia, Dario Damiani, Giuseppe Mangialavori e Marco Perosino.

