Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Non potevamo rimanere inerti rispetto alla prospettiva del 2024” per l’aumento della spesa militare, “abbiamo chiesto che questi impegni venissero rivisti alla luce delle sofferenze dei cittadini e delle imprese. E che questo obiettivo venisse discusso. Il risultato è che il ministro Guerini ha annunciato di voler posticipare al 2028 questi impegni e il premier Draghi ha detto che 2024 che l’obiettivo del 2024 non è insuperabile ma può essere discusso. Se può essere discusso come chiedevamo allora discutiamolo”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in diretta su Instagram.

