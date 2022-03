Roma, 31 mar. (LaPresse) – La ciclista britannica transgender Emily Bridges non potrà prendere parte al British National Omnium Championship femminile, in programma sabato prossimo, dopo che l’Uci, l’ente ciclistico internazionale ha stabilito che l’atleta non poteva essere ammessa. Bridges – che nel 2018 a livello giovanile ha stabilito record nazionale maschile sulle 25 miglia – avrebbe dovuto competere nella sua prima gara nella categoria femminile sfidando olimpioniche britanniche come Dame Laura Kenny. Tuttavia l’Uci ha stabilito che la 21enne, che ha iniziato la terapia ormonale l’anno scorso per ridurre i suoi livelli di testosterone, non era attualmente conforme ai suoi regolamenti poiché è ancora registrata come ciclista maschio – e quindi non può competere come donna. Un certo numero di corridori hanno mostrato neli giorni l’intenzione di boicottare l’evento a Derby perché ritenevano che Bridges, che era nel programma della Great Britain Academy come corridore maschio, avrebbe avuto un chiaro vantaggio.

