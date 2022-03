Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Non mi risulta che la falsa credenza che i vaccini siano una delle cause dell’autismo abbia inciso sul basso numero di bambini immunizzati contro il Covid. Nessuno dei genitori ha menzionato questa condizione tra i timori alla vaccinazione”. Lo dice a LaPresse Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata