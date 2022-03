Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Un giorno all’anno per parlare di autismo non basta. L’attenzione su questa condizione ormai è sempre più bassa: negli anni passati, almeno, c’era un po’ di dibattito ma adesso no, anche per via del Covid che ha risucchiato tutto”. Lo dice a LaPresse il giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti, padre di Tommy, ragazzo autistico, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile.

