Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Purtroppo una persona affetta da autismo acquista valore sociale solo quando diventa una retta. Quando, messa in istituto, vale appunto quanto la retta dello Stato che paga chi deve tenerla in vita”. Lo dice a LaPresse il giornalista Gianluca Nicoletti, padre di Tommy, ragazzo autistico, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile.

