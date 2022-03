Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Credo sia arrivato il momento di concentrarsi sulle potenzialità delle singole persone affette da autismo e non soffermarci sempre sui loro limiti. Parliamo di quello che sanno fare”. Lo dice a LaPresse il professor Luigi Mazzone, primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata di Roma e mental coach della Nazionale Italiana di Scherma, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile.

