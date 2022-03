Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Da parte della Sanità pubblica sull’autismo non ci sono progetti di terapia per adulti e bambini a livello nazionale. Al contrario, c’è un forte business per quanto riguarda l’attività privata che magari offre anche ottimi servizi, ma a pagamento. In più non c’è omogeneità. Così in certe zone d’Italia, al Nord come al Sud, vengono a mancare punti di riferimento sul territorio per il trattamento delle persone con questa condizione. Ci sono famiglie disperate perché non hanno alternative”. Lo dice a LaPresse il professor Luigi Mazzone, primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata e mental coach della Nazionale Italiana di Scherma, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata